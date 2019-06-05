«Реал» в ближайшие часы объявит о громком трансфере

Мадридский «Реал» готовится объявить о трансфере полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара, передает «Советский спорт».

Как сообщает El Chiringuito, официальное заявление руководства выйдет уже в ближайшие часы.

Сумма трансфера составит около €100 млн.

Стоит отметить, что Азар пополнил «Челси» в 2012 году.

Ранее «Севилья» захотела купить защитника «Реала».