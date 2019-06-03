Сборная России крупно победила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная Россииразгромила «Чертаново» в контрольном матче, передает «Советский спорт».
Встреча в Новогорске закончилась со счетом 6:0. Отличились Артем Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Федор Смолов, Федор Чалов и Резиуан Мирзов.
Стоит отметить, что в июне сборная России сыграет два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.
Товарищеский матч.
Россия — «Чертаново» — 6:0
Голы: 1:0 – Дзюба – 7, 2:0 – Миранчук – 26, 3:0 – Головин – 42, 4:0 – Смолов – 46, 5:0 – Чалов – 61, 6:0 – Мирзов – 77.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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