Отец Хабиба рассказал условия реванша с Макгрегором

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Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал, в каком случае его сын проведет реванш с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «СЭ».

«Конор – яркий боец, с ним шоу, с ним можно заработать. Но дело не в деньгах даже, это не главное. Теперь ему нужно все это. Но нужно ли это нам? Тем более он может вытворить непонятно что. То, что ему прощали первый раз, второй раз прощаться не будет. До прошлого боя мы все вытерпели. Еще раз повторю: бой нужен ему, а не нам», — сказал Нурмагомедов.

Также он добавил, что если Макгрегор вновь будет оскорблять Хабиба, то промоутер UFC Дана Уайт не сможет удержать команду российского бойца.

«Хабиб не будет терпеть то, что терпел. Потому что та победа нужна была для страны, для клуба, для меня как отца и тренера, для него самого. Было много мотивов, ради которых стоило потерпеть, пока закроют клетку. Но и в клетке было тяжело терпеть то, что было после боя. Все видели, как ему кричали из угла эти оскорбления. Мы же ничего ему не кричали!» — добавил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов старший мечтает о бое его сына с американцем Тони Фергюсоном.