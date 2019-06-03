Родня дочки Началовой и Алдонина встревожена статьями о переменах в ее судьбе
PR-директор Юлии Началовой, бывшей супруги российского футболиста Евгения Алдониня, Анна Исаева раскритиковала прессу за сообщения о 12-летней дочери погибшей певицы, передает «Советский спорт».
Исаеву возмутили сообщения в СМИ о том, что теперь девочка живет со своим отцом.
По словам PR-директора, это неправда. Новость о переезде — это вырванные из контекста и перефразированные слова спортсмена.
Мать Началовой также возмущена этими сообщениями и хочет, чтобы их семью оставили в покое.
«Девочка на отдыхе, в Турции. Да, она там со своим отцом. Но насильно никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки», — заявляет Исаева.
Женщина также просит не брать комментарии на эту тему у «друзей» умершей певицы. Лучше пообщаться с настоящими друзьями Началовой и ее семьи.
Ранее сообщалось, что Алдонин переживает за душевное состоянии дочери Началовой.
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НЕ ПОНИМАЮ КАК МОГУТ НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ СООБЩАТЬ О ТОМ, чего нет В ПРИНЦИПЕ? Как можно так перефразировать, вырывать из контекста и лепить отсебятину? Любое терпение лопнет! Мама Юлии, Таисия Началова, вторые сутки нервничает и спрашивает меня когда же это закончится? Вера на отдыхе в Турции. Да, она там со своим отцом . Но никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки. НЕПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, попытки брать комментарии на эту тему у вымышленных «друзей» Юлии это НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ. УЗНАЙТЕ У НАС КТО ЕЕ ДРУЗЬЯ НА САМОМ ДЕЛЕ!!!! СТЫДНО, за вас, так называемая ПРЕССА! КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ????? #юлияначалова #вераалдонина #слухи #аннаисаева #пресса #работанаколенке #непрофессионально #ктоони #ктоэтилюди #естьофициальныеисточники @taisianachalova @tanya_tareshkina @mostovlukoks @julianachalova_manager