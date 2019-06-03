Родня дочки Началовой и Алдонина встревожена статьями о переменах в ее судьбе

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PR-директор Юлии Началовой, бывшей супруги российского футболиста Евгения Алдониня, Анна Исаева раскритиковала прессу за сообщения о 12-летней дочери погибшей певицы, передает «Советский спорт».

Исаеву возмутили сообщения в СМИ о том, что теперь девочка живет со своим отцом.

По словам PR-директора, это неправда. Новость о переезде — это вырванные из контекста и перефразированные слова спортсмена.

Мать Началовой также возмущена этими сообщениями и хочет, чтобы их семью оставили в покое.

«Девочка на отдыхе, в Турции. Да, она там со своим отцом. Но насильно никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки», — заявляет Исаева.

Женщина также просит не брать комментарии на эту тему у «друзей» умершей певицы. Лучше пообщаться с настоящими друзьями Началовой и ее семьи.

Ранее сообщалось, что Алдонин переживает за душевное состоянии дочери Началовой.