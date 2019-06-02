Голкипер «Тоттенхэма» объяснил поражение от «Ливерпуля»
Вратарь «Тоттенхэм» Уго Льорис объяснил поражение команды от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ливерпульской команды. Первый мяч был забил уже на второй минуте встречи, Мохамед Салах реализовал пенальти.
«Столь быстрый гол придал сопернику большую уверенность. Это точно. Все сводится к тому, чтобы уметь управлять игрой в ключевые моменты. Мы оставались сильны, но так и не подобрали нужных ключей.
Мы могли сыграть лучше в плане командного футбола, хотя все равно было непросто начинать сразу с пропущенного гола. Это было больно. А так, никогда не знаешь, когда тебе предоставится следующая возможность», — приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА.
Ранее Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.