Голкипер «Тоттенхэма» объяснил поражение от «Ливерпуля»

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Вратарь «Тоттенхэм» Уго Льорис объяснил поражение команды от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ливерпульской команды. Первый мяч был забил уже на второй минуте встречи, Мохамед Салах реализовал пенальти.

«Столь быстрый гол придал сопернику большую уверенность. Это точно. Все сводится к тому, чтобы уметь управлять игрой в ключевые моменты. Мы оставались сильны, но так и не подобрали нужных ключей.

Мы могли сыграть лучше в плане командного футбола, хотя все равно было непросто начинать сразу с пропущенного гола. Это было больно. А так, никогда не знаешь, когда тебе предоставится следующая возможность», — приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА.

Ранее Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.