Стали известны подробности гибели экс-игрока сборной Испании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/399/12388399/jose-antonio-reyes-sevilla_1374p73g188y51fc4f47bt8uen-pic905-895x505-94350.jpg">

Появились подробности гибели бывшего футболиста «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, сообщает «Советский спорт».

По информации Abc.es, смертельное ДТП произошло 1 июня в 12.40 мск на трассе из Севильи в Утреру. Автомобиль с Рейесом вылетел с дороги и загорелся.

Отмечается, что вместе с футболистом погиб его двоюродный брат.

В составе «Севильи» Рейес трижды становился победителем Лиги Европы. В сезоне-2003/04 в качестве игрока «Арсенала» он завоевал золото Английской премьер-лиги. Также он становился чемпионом Испании вместе с мадридским «Реалом» в сезоне-2006/07. В «Атлетико» Рейес два раза побеждал в Лиге Европы (2009/10, 2011/12).

За сборную Испании он провел 21 матч, в которых забил четыре мяча.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал смерть бывшего футболиста «Севильи».