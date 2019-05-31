Экс-ученица Тутберидзе завершила карьеру в 17 лет

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Чемпионка юношеских Олимпийских игр, российская фигуристка Полина Цурская приняла решение завершить карьеру.

17-летняя рассказала об этом РИА «Новостям».

«Я приняла решение завершить карьеру. 1 июня ухожу в отпуск, сразу после него официально увольняюсь и… все. Наверное, стоит сказать, что к такому решению я шла довольно давно.

Дело не в том, что устала. Я начала очень отчётливо понимать, что передо мной не то чтобы стоит выбор продолжать кататься или нет, но нужно определиться: либо оставить всё как есть, поступать в институт физкультуры и учиться на тренера, либо прощаться с фигурным катанием и получать хорошее образование в абсолютно иной сфере. Пытаться совмещать такое образование со спортом бессмысленно, идти учиться заочно для меня тоже не вариант. Так что, всё взвесив, я и поняла, что делать выбор все-таки придется», — отметила девушка.

Атлетка утверждает, что дело исключительно в плохом состоянии здоровья.

«Продолжать кататься и тренироваться в полную силу мне не всегда позволяет здоровье, тем более что наш вид спорта сейчас реально выходит на другой уровень, нужно осваивать четверные прыжки… Ну а я слишком хорошо знаю свой организм и понимаю, что, наверное, уже не стоит рисковать.

Если я реально начну скучать без коньков, скорее, начну тренировать, как немножко тренирую детей сейчас, занимаясь с ними подкатками. Очень быстро мне понравилось тренировать, несмотря на то, что я всегда понимала, что никогда не стану тренером, не смогу посвятить этому всю свою жизнь. Да, мне интересно, но не более того», — рассказала Цурская.

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