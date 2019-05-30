Шлеменко обвинил Ковальчука в пропаганде алкоголизма

<img src="//img.gazeta.ru/files3/169/10705169/RIAN_03118786.HR.ru-pic905-895x505-75002.jpg">

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко прокомментировал слова форварда сборной России по хоккею Ильи Ковальчука о пользе пива, передает «Советский спорт».

«Ужасно, что известные личности, которые для многих людей являются примером, пропагандируют алкоголь, рекомендуют его. Никакого восстановления здесь близко быть не может. Это приводит лишь к тому, что вы теряете еще больше запасов здоровья.

Каждая вторая, а то и первая семья в нашей стране страдает от алкоголя. Наша задача — не дать хода такой пропаганде», — написал Шлеменко в Instagram.

Спортсмен отметил, что публичным людям необходимо тщательнее относиться к подобным заявлениям.

Ранее Ковальчук объяснил пивной ужин команды в Братиславе в ходе чемпионата мира 2019 года по хоккею.