Василевский признан лучшим игроком матча Россия — Чехия

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Вратарь сборной России Андрей Василевский признан лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира-2019 в Словакии, сообщает «Советский спорт».

В матче за бронзу сборная России обыграла команду Чехии в серии послематчевых буллитов. Основное время завершилось со счетом 2:2, овертайм тоже победителя не выявил.

В серии послематчевых буллитов Василевский не пропустил ни одной шайбы, чем принес своей команде бронзовые медали. На протяжении всего матча голкипер также спасал Россию во время опасных атак противников.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию бронзового матча.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла бронзу чемпионата мира — 2019.