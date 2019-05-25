Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 в пользу финнов. В составе победителей отличился Марко Анттила.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России сыграет в матче за третье место с проигравшей командой полуфинальной встречи Канада — Чехия.
Ранее сообщалось, что сборная России не забросила шайбу за 30 минут матча впервые на ЧМ-2019.
Чемпионат мира — 2019. 1/2 финала
Россия — Финляндия — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Анттила (Йокихарью, Кивиранта) — 50:18