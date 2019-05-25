Месси и президент «Барселоны» встречались в доме футболиста

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Капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси провел в своем доме встречу с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу, передает «Советский спорт».

Как сообщает El Mundo Deportivo, встреча прошла 18 мая, спустя 11 дней после поражения команды в матче с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Неизвестно о чем именно разговаривали футболист и президент «Барсы», однако предполагается, что, вероятнее всего, Месси и Бартомеу обсуждали вылет команды из ЛЧ после проигрыша, а также предстоящий Кубок Испании с «Валенсией» и будущее команды в целом.

Матч Кубка страны пройдет 25 мая в Севилье.

Ранее тренер «Барселоны» прокомментировал свое будущее в клубе.