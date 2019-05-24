Теннисиста Шаповалова ограбили в Париже

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Канадский теннисист Денис Шаповалов заявил, что стал жертвой грабителей в Париже, сообщает «Советский спорт».

Спортсмен отметил, что у него похитили рюкзак, когда он был в лобби отеля.

«Охрана не сделала абсолютно ничего. И в отеле мне совсем не помогли. Полдня ушло только на то, чтобы выяснить, кто же украл мой рюкзак, хотя ничего, естественно, не прояснилось. Коме того, моей команде дали не те номера, которые бронировались изначально. Совершенно разочарован», – написал Шаповалов в фейсбуке.

Канадец примет участие в »Ролан Гаррос», который стартует 26 мая.

Ранее сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс была замечена в инвалидном кресле.