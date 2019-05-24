Разбившаяся свидетель по делу Кокорина и Мамаева доставлена в Москву

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Выпавшая с балкона россиянка Екатерина Бобкова, которая является одним из ключевых свидетелей в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставлена в Москву, сообщает РИА «Новости».

Женщина разбилась на отдыхе в Чехии. Бобкова доставлена на лечение в одну из московских больниц

Врачи оценивают ее состояние как критическое, она находится в реанимации.

Бобкова давала показания по делу о двух драках в центре Москвы с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Ранее адвокат рассказал о состоянии выпавшей из окна свидетеля по делу Кокорина.