Защитник сборной России: нам без разницы, против кого выходить на лед
Защитник сборной России Никита Задоров поделился ожиданиями от матча с США на чемпионате мира — 2019, передают «Известия».
Матч пройдет 23 мая в рамках четвертьфинала турнира.
«Мы приехали в Братиславу, чтобы выиграть золото чемпионата мира, поэтому должны обыгрывать любого соперника, независимо от того, кто выходит против нас на лед. Изначально не выбирали, с кем играть — просто старались выиграть все матчи в группе. Раз попали на США в четвертьфинале, значит, надо побеждать их.
Без разницы, против кого выходить на лед. Если покажем свою игру, как во встрече со Швецией, то все будет нормально», — отмечает хоккеист.
Ранее в заявке сборной России на ЧМ-2019 появился новый защитник.