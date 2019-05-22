Сборная России может лишиться Антона Миранчука

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Хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о серьезности заработанной в финале Олимп- Кубка России травме, передает «Матч ТВ».

Повреждение полузащитник получил в игре с «Уралом» (1:0). Футболист был заменен на 67-й минуте и может не успеть восстановиться к матчам сборной России, куда был вызван на квалификационную часть Чемпионата Европы 2020 года.

«Что касается травмы, то это повреждение голеностопа. Пока трудно сказать, смогу ли сыграть за сборную. Надо будет общаться с медиками», — сказал Антон Миранчук.

«Локомотив» завоевал трофей Олимп — Кубка России. Это награда стала десятой в коллекции московского клуба и восьмой, выигранной в новейшей истории.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Юрий Семин поделился ожиданиями от финала Олимп — Кубка России.