Олимпийское членство ассоциации любительского бокса хотят приостановить
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) настаивает на приостановлении членства Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в организации, сообщает РИА «Новости».
Данное предложение исполкомом МОК внесет на рассмотрение на сессии комитета, которая состоится 24-26 июня в Лозанне.
К таким действиям участников обсуждения подтолкнул доклад специального комитета по расследованию ситуации в AIBA, которым руководил Ненад Лалович.
Орган был создан после вскрывшихся проблем с финансами в AIBA, работой судей, а также системой управления организации.
МОК уже заморозил планы по проведению соревнований по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио, а также приостановил финансовые выплаты для ассоциации.
Ранее глава Олимпийского комитета России вошел в состав комиссии МОК.