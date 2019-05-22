Олимпийское членство ассоциации любительского бокса хотят приостановить

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) настаивает на приостановлении членства Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в организации, сообщает РИА «Новости».

Данное предложение исполкомом МОК внесет на рассмотрение на сессии комитета, которая состоится 24-26 июня в Лозанне.

К таким действиям участников обсуждения подтолкнул доклад специального комитета по расследованию ситуации в AIBA, которым руководил Ненад Лалович.

Орган был создан после вскрывшихся проблем с финансами в AIBA, работой судей, а также системой управления организации.

МОК уже заморозил планы по проведению соревнований по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио, а также приостановил финансовые выплаты для ассоциации.

Ранее глава Олимпийского комитета России вошел в состав комиссии МОК.