Сборная России огласила состав на матч ЧМ-2019 против Швеции
Трененсркий штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым огласил состав на матч с командой Швеции, передает «Советский спорт».
Встреча начнется 21 мая в 21:15 по московскому времени.
Состав сборной России:
Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.
Стоит отметить, что турнир завершится 26 мая.