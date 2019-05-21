Сборная России огласила состав на матч ЧМ-2019 против Швеции

Трененсркий штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым огласил состав на матч с командой Швеции, передает «Советский спорт».

Встреча начнется 21 мая в 21:15 по московскому времени.

Состав сборной России:

Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

Стоит отметить, что турнир завершится 26 мая.

Ранее сборная Финляндии уступила Германии на ЧМ-2019.