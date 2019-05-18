НХЛ назвала даты матчей финальной серии Кубка Стэнли

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала даты и время проведения встреч финальной серии Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».

В заключительной борьбе «Бостон Брюинз» будет противостоять победителю в паре «Сан-Хосе Шарск» и «Сент-Луис Блюз», где в данный момент ничья – 2-2 после четырех противостояний.

Все игры финальной серии будут стартовать в 3.00 по московскому времени. Первая встреча запланирована на 28 мая по Москве, вторая пройдет 30 мая, третья – 2 июня, четвертая – 4 июня, пятая – 7 июня, шестая – 10 июня, седьмая – 13 июня.

Преимущество домашнего льда отдано «Бостону».

Ранее Александр Овечкин оказался в числе претендентов на лучшую улыбку в НХЛ.