НХЛ назвала даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала даты и время проведения встреч финальной серии Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».
В заключительной борьбе «Бостон Брюинз» будет противостоять победителю в паре «Сан-Хосе Шарск» и «Сент-Луис Блюз», где в данный момент ничья – 2-2 после четырех противостояний.
Все игры финальной серии будут стартовать в 3.00 по московскому времени. Первая встреча запланирована на 28 мая по Москве, вторая пройдет 30 мая, третья – 2 июня, четвертая – 4 июня, пятая – 7 июня, шестая – 10 июня, седьмая – 13 июня.
Преимущество домашнего льда отдано «Бостону».
Ранее Александр Овечкин оказался в числе претендентов на лучшую улыбку в НХЛ.