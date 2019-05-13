«Ливерпуль» занял первое место среди команд АПЛ по числу призовых

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Были опубликованы суммы призовых, которые получили команды Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2018/19, передает «Советский спорт».

Несмотря на то, что «Ливерпуль» уступил первенство на чемпионате Англии «Манчестер Сити», команда получила самую большую долю призовых из всех английских команд.

«Красные» оказались наиболее интересной командой для телезрителей, они также отыграли большое количество матчей.

Таким образом, сумма выплат «Ливерпулю» от ТВ-прав равняется $43,5 млн. Общая же сумма призовыхз составила $194,4 млн

Чемпион страны Манчестер Сити» получил от ТВ-прав $39,1 млн — столько же, сколько и «Тоттенхэм».

Всего горожане заработали $192,6 млн.

Замыкает топ-три по сумме призовых «Челси» — на их счету $186,1 млн.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Боруссия» поспорят за немецкого хавбека.