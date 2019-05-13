«Реал» повторил антидостижение спустя 45 лет

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Мадридский «Реал» в гостях не смог одержать победу, уступив «Реалу Сосьедад» в игре 37-го тура Ла Лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Из-за этого поражения «сливочные» потеряли возможность занять второе место в чемпионате Испании. «Королевский клуб» второй год подряд не могут подняться выше третьей строчки розыгрыша.

Подобное случилось с «Реалом» впервые за 45 лет. В сезонах-1972/73 и 1973/74 клуб из Мадрида занимал четвертое и восьмое места соответственно.

«Реал» гарантированно завершит сезон на третьем месте в таблице Примеры и будет выступать в Лиге чемпионов в будущем году. Вторым финиширует мадридский «Атлетико», который обгоняет «Реал» на семь очков. Досрочным чемпионом стала каталонская «Барселона».

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» может приобрести у «Лиона» Ферлана Менди.