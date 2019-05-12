Cборная России назвала состав на матч чемпионата мира с Австрией

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12 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в рамках игры мирового первенства 2019 года встретятся сборные России и Австрии, сообщает «Советский спорт».

Матч стартует в 13.15 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Подопечные Ильи Воробьева появятся на льду в следующем составе:

Георгиев (Василевский);

Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Телегин.

Александр Георгиев вышел на ворота вместо Андрея Василевского. Дебютным матч турнира станет для защитника Никиты Задорова, Ивана Телегина, который заменил в заявке на игру Сергея Плотникова.

На мировом первенстве сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Соревнования закончатся 26 мая.

Ранее Дания в серии буллитов обыграла Францию на ЧМ-2019.