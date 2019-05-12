Тренер сборной Австрии поделился ожиданиями от игры с Россией на ЧМ

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Наставник сборной Австрии Роджер Бадер рассказал, чего ожидает от противостояния с представителями России в рамках группового этапа мирового первенства по хоккею 2019 года в Словакии, передает «Чемпионат.com».

Он отметил, что не легко распределять силы, когда семь игры предстоит провести за десять дней.

«Мы не собираемся просто отойти в сторону в матче с Россией. У нас также два выходных, как и у других. В каждом сражении команда чему-то учиться. Потом нужно будет отдыхать и готовиться ко всем матчам», — сказал Бадер.

Он отметил, что не может сказать, каким будет характер выступления австрийцев, так как все зависит от процента владения шайбой.

«Мы сохраним такую же установку, как и для более слабых соперников. Россия наравне с Канадой. Возможно, даже лучше. В прошлом году мы уступили 0:7, и в данный момент тоже вряд ли победим», — добавил специалист.

Матч Россия — Австрия пройдет 12 мая в Братиславе и начнется в 13.15 по московскому времени.

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