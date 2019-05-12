Тренер «Атлетико» сравнил Месси и Роналду

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, чем нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отличается от форварда «Барселоны» Лионеля Месси, передает «Советский спорт».

«Роналду больше подходит командам, которые играют не очень разнообразно, поскольку он увеличивает количество способов решения задач. Месси лучше сочетается с командами, которые сфокусированы на футболе», — цитирует специалиста Marca.

По мнению Симеоне, португальцу не нужно много моментов, чтобы решить исход матча.

«И Месси, и Роналду нужна команда, но разница не очень большая. Лионель всегда играет лучше в атакующей команде. Криштиану хватает двух моментов, чтобы выиграть матч, он упрощает ситуации», — добавил тренер.

Специалист отметил, что Месси играет в «сложный футбол».

«Лео играет в команде, которая дополняет его талант. Он всегда находит решение», — заключил Симеоне.

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