Аленичев оценил степень своей вины в вылете «Енисея» из РПЛ
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев высказался о вылете команды из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».
В матче 28-го тура РПЛ «Енисей» с разгромным счетом проиграл «Краснодару» — 0:4. Это поражение лишило команду всех шансов на то, чтобы остаться в первом дивизионе.
«В процентном соотношении сколько вины лежит на мне, а сколько на игроках? Надо сделать тщательный анализ, после чего смогу ответить на этот вопрос», — приводит слова Аленичева пресс-служба клуба.
Также РПЛ по итогам сезона покинул махачкалинский «Анжи».