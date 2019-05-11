Аленичев оценил степень своей вины в вылете «Енисея» из РПЛ

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Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев высказался о вылете команды из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

В матче 28-го тура РПЛ «Енисей» с разгромным счетом проиграл «Краснодару» — 0:4. Это поражение лишило команду всех шансов на то, чтобы остаться в первом дивизионе.

«В процентном соотношении сколько вины лежит на мне, а сколько на игроках? Надо сделать тщательный анализ, после чего смогу ответить на этот вопрос», — приводит слова Аленичева пресс-служба клуба.

Также РПЛ по итогам сезона покинул махачкалинский «Анжи».

Ранее «Енисей» дал совет дебютантам РПЛ.