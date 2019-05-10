Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

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В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает «Советский спорт».

В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня в Мадриде, сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые в полуфинале обыграли «Барселону» и «Аякс».

За победу в Лиге Европы поспорят «Арсенал» и «Челси», которые обыграли в полуфинале «Валенсию» и «Айнтрахт». Матч состоится 29 мая в Баку.

В чемпионате Англии за тур до конца сезона «Ливерпуль» занимает второе место, «Челси» — третье, «Тоттенхэм» — четвертое, «Арсенал» — пятое.

Ранее сообщалось, что «Челси» победил «Айнтрахт» в серии пенальти и вышел в финал Лиги Европы.