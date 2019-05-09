Клубы из Англии в третий раз сыграют в финале еврокубков

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Английские клубы в третий раз в истории встретятся в финале еврокубков, сообщает «Советский спорт».

В финале Лиги чемпионов этого сезона сразятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Матч будет сыгран 1 июня на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

На стадии полуфинала «Ливерпуль» одолел «Барселону» (0:3; 4:0), а «Тоттенхэм» оказался сильнее «Аякса» (0:1; 3:2).

Последний раз подобное было в 2008 году, когда в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Челси» по пенальти — 1:1 (6:5). В 1972 году в финале Кубка УЕФА «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил «Аякс» и вышел в финал Лиги чемпионов.