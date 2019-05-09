Клубы из Англии в третий раз сыграют в финале еврокубков
Английские клубы в третий раз в истории встретятся в финале еврокубков, сообщает «Советский спорт».
В финале Лиги чемпионов этого сезона сразятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Матч будет сыгран 1 июня на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
На стадии полуфинала «Ливерпуль» одолел «Барселону» (0:3; 4:0), а «Тоттенхэм» оказался сильнее «Аякса» (0:1; 3:2).
Последний раз подобное было в 2008 году, когда в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Челси» по пенальти — 1:1 (6:5). В 1972 году в финале Кубка УЕФА «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил «Аякс» и вышел в финал Лиги чемпионов.