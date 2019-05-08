Кокорин и Мамаев доставлены в суд на оглашение приговора

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Нападающий петербурского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где сегодня будет оглашен приговор по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года, передает «Советский спорт».

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

8 октября футболисты стали участниками двух потасовок. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы разгорелся конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным.

С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их друга Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля. Позднее срок был продлен еще на два месяца.

4 апреля Пресненский суд Москвы принял решение оставить футболистов под стражей до 25 сентября.

Ранее известный правозащитник Сергей Жорин заявил, что Кокорин и Мамаев не будут обременены исправительными работами и вычетами из зарплаты.