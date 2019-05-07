Бакайоко рассказал о скандале с тренером «Милана»

СМИ сообщали, что во время игры дьяволов с «Болоньей» 24-летний спортсмен вступил в устную перепалку в нецензурной форме с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

По словам спортсмена, события происходили совершенно по-другому.

В первом тайме после травмы хавбека россонери Лукаса Бигли тренер планировал выпустить француза на поле, так как перед этим он отправил Бакайоко на разогрев. В итоге на замену вышел другой игрок «Милана» — Хосе Маури.

Однако Бакайоко и Гаттузи действительно вступили в словесную перепалку.

Ранее сообщалось, что оскорбленный тренер «Милана» пригрозил игроку пообщаться «один на один».