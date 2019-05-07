Бакайоко рассказал о скандале с тренером «Милана»
Хавбек «Милана» и сборной Франции Тиемуэ Бакайоко рассказал о том, что произошло во время матча 35-го тура Серии А в чемпионате Италии, передает «Советский спорт» СМИ сообщали, что во время игры дьяволов с «Болоньей» 24-летний спортсмен вступил в устную перепалку в нецензурной форме с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. По словам спортсмена, события происходили совершенно по-другому. В первом тайме после травмы хавбека россонери Лукаса Бигли тренер планировал выпустить француза на поле, так как перед этим он отправил Бакайоко на разогрев. В итоге на замену вышел другой игрок «Милана» — Хосе Маури. Однако Бакайоко и Гаттузи действительно вступили в словесную перепалку. Ранее сообщалось, что оскорбленный тренер «Милана» пригрозил игроку пообщаться «один на один».
СМИ сообщали, что во время игры дьяволов с «Болоньей» 24-летний спортсмен вступил в устную перепалку в нецензурной форме с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.
По словам спортсмена, события происходили совершенно по-другому.
В первом тайме после травмы хавбека россонери Лукаса Бигли тренер планировал выпустить француза на поле, так как перед этим он отправил Бакайоко на разогрев. В итоге на замену вышел другой игрок «Милана» — Хосе Маури.
Однако Бакайоко и Гаттузи действительно вступили в словесную перепалку.
Ранее сообщалось, что оскорбленный тренер «Милана» пригрозил игроку пообщаться «один на один».