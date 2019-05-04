«Зенит» поблагодарил форварда «Арсенала» за досрочное чемпионство

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Форвард тульского «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал, что происходило после победы со счетом 2:0 в домашней игре 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом», передает «Чемпионат.com».

24-летний футболист оформил второй го, отличившись на 59-й минуте.

«Сижу ужинаю, а мне звонят из «Зенита». Поздравили с победой. Сказали: «Мы чемпионы! Ты — топ!». Так Вячеслав Малафеев за чемпионство благодарил. Надеюсь, «Арсенал» в итоге попадет в Лигу Европы. Сам пока не знаю, останусь ли в Туле. Конкретных вариантов пока нет, с Сергеем Семаком еще не общались», — сказал Джорджевич.

Питерский «Зенит» за три тура до окончания текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) стал чемпионом турнира.

В последний раз «Зенит» завоевывал чемпионство в 2015 году под руководством Андре Вилаш-Боаша.

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