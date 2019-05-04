«Спартак» на выезде переиграл «Урал»
В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на выезде победил «Урал», передает «Советский спорт».
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победный гол в активе полузащитника красно-белых Фернандо.
Москвичи набрали 43 балла и продолжают идти пятыми в турнирной таблице чемпионата. «Урал» (26) остается 11-м.
Чемпионат России. 27-й тур
«Урал» — «Спартак» — 1:0
Голы: 1:0 – Фернандо – 82
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.