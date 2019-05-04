«Спартак» на выезде переиграл «Урал»

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на выезде победил «Урал», передает «Советский спорт».

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победный гол в активе полузащитника красно-белых Фернандо.

Москвичи набрали 43 балла и продолжают идти пятыми в турнирной таблице чемпионата. «Урал» (26) остается 11-м.

Чемпионат России. 27-й тур
«Урал» — «Спартак» — 1:0
Голы: 1:0 – Фернандо – 82

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.

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