Олимпийская чемпионка продала подаренную государством машину
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль, подаренный государством за победу на ОИ-2016, сообщает «Советский спорт».
По словам спортсменки, она приняла такое решение в связи с тем, что на обслуживание машину у нее уходило много денег.
Несмотря на то, что 29-летняя синхронистка продала автомобиль, девушка поблагодарила государство за подарок.
«Машина мне безумно нравилась, я очень благодарна нашему государству за такой подарок. С огромным удовольствием ездила на ней три года, и именно благодаря этой машине я смогла купить новую, более бюджетную. Уже сегодня забираю новый автомобиль из салона», — поделилась Шишкина с подписчиками в инстаграме.
Ранее сообщалось, что французское СМИ опубликует целующихся мужчин-ватерполистов на обложке.
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Не буду скрывать, я продала свою олимпийскую BMW�� ⠀ ⠀Причиной послужили несколько факторов: ⠀ ��Ежегодный автомобильный налог - 60 000₽. Почему так много? Автомобиль очень мощный 306 л.с и за это идёт надбавка. ⠀ ��Страховка ОСАГО+КАСКО=150 000₽ в год. Автомобиль считается угоняемым, поэтому без страховки не обойтись. ⠀ ��Противоугонная спутниковая система - 23 000₽ ежегодно. Всё по той же причине⤴️ ⠀ ��Обслуживание(ТО). Последнее обошлось мне в 65 000₽. ⠀ ��Полный бак бензина в районе 3600₽, а если заливать улучшенный, то все 4200₽. ⠀ ⠀Подсчитав все расходы, я сделала вывод, что ежедневно трачу на автомобиль 1100₽, даже если не езжу на нём�� ⠀ ⠀Машина мне безумно нравилась, я очень благодарна нашему Государству за такой подарок��С огромным удовольствием ездила на ней 3 года и именно благодаря этой машине я смогла купить новую, которую смогу обеспечивать без таких серьёзных финансовых потерь. Уже сегодня забираю новый автомобиль из салона����Все подробности смотрите в сториз�� ⠀