Олимпийская чемпионка продала подаренную государством машину

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль, подаренный государством за победу на ОИ-2016, сообщает «Советский спорт».

По словам спортсменки, она приняла такое решение в связи с тем, что на обслуживание машину у нее уходило много денег.

Несмотря на то, что 29-летняя синхронистка продала автомобиль, девушка поблагодарила государство за подарок.

«Машина мне безумно нравилась, я очень благодарна нашему государству за такой подарок. С огромным удовольствием ездила на ней три года, и именно благодаря этой машине я смогла купить новую, более бюджетную. Уже сегодня забираю новый автомобиль из салона», — поделилась Шишкина с подписчиками в инстаграме.

Ранее сообщалось, что французское СМИ опубликует целующихся мужчин-ватерполистов на обложке.