Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского «Спартака» Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает «Советский спорт».
По словам Жорина, футболист написал заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) с просьбой ограничить выезд их ребенка.
«Денис Глушаков мстит за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы России. Ребенок узнал о том, что никуда не едет, только на паспортном контроле. Так держать, Денис!» — написал адвокат экс-супруги в твиттере.
Бракоразводный процесс между Глушаковыми идет с осени 2018 года.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что у «Спартака» нет почерка.