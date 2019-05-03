Глушаков запретил ребенку покидать Россию

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Адвокат жены хавбека московского «Спартака» Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает «Советский спорт».

По словам Жорина, футболист написал заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) с просьбой ограничить выезд их ребенка.

«Денис Глушаков мстит за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы России. Ребенок узнал о том, что никуда не едет, только на паспортном контроле. Так держать, Денис!» — написал адвокат экс-супруги в твиттере.

Бракоразводный процесс между Глушаковыми идет с осени 2018 года.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что у «Спартака» нет почерка.