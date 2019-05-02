Экс-хавбек «Аякса»: игра с «Тоттенхэмом» — это полное разочарование

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Экс-хавбек амстердамского «Аякса» Рональд де Бур рассказал, что думает по поводу победы команды над «Тоттенхэмом», передает «Советский спорт».

По мнению де Бура, игра англичан была очень плохой. Матч стал для полузащитника нидерландского клуба разочарованием.

«Тоттенхэм» — третий в Премьер-лиге, не так ли? Вот только «Аякс» заставил «шпоры» выглядеть обычной командой. На следующей неделе они должны сделать все это снова, а «Тоттенхэм» вряд ли будет еще хуже», — цитирует слова голландца Voetball Primeur.

1 мая прошел матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

8 мая состоится ответный матч «Тоттенхэм» — «Аякс».

Ранее Криштиану Роналду заявил, что не исключает возможности стать тренером.