Экс-форвард сборной Англии ответил на критику болельщиков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/955/12333955/RTX6TZ9I-pic905-895x505-10176.jpg">

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на критику фанатов «Ливерпуля», передает «Советский спорт».

Болельщики английского клуба возмутились тем, что бывший спортсмен праздновал гол форварда «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинале матча Лиги чемпионов.

«Видимо, я расстроил нескольких болельщиков «Ливерпуля» тем, что отпраздновал акт величия вчера вечером. Понимаю, что многих это покоробило, но как бывший футболист, который любит «Барселону», я не собираюсь извиняться за свои танцы после действий маленького бога», — заявил Линекер в твитере.

1 мая прошел матч между «Барселоной» и «Ливерпулем», в котором сине-гранатовые выиграли со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что Томас Мюллер может покинуть «Баварию».