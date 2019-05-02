Экс-форвард сборной Англии ответил на критику болельщиков
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на критику фанатов «Ливерпуля», передает «Советский спорт».
Болельщики английского клуба возмутились тем, что бывший спортсмен праздновал гол форварда «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинале матча Лиги чемпионов.
«Видимо, я расстроил нескольких болельщиков «Ливерпуля» тем, что отпраздновал акт величия вчера вечером. Понимаю, что многих это покоробило, но как бывший футболист, который любит «Барселону», я не собираюсь извиняться за свои танцы после действий маленького бога», — заявил Линекер в твитере.
1 мая прошел матч между «Барселоной» и «Ливерпулем», в котором сине-гранатовые выиграли со счетом 3:0.
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