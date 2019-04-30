Неймар хочет перебраться «Реал»

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Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет выступать за «Реал», передает «Советский спорт».

Как сообщил журналист El Chiringuito TV Эдуардо Инда, форвард пообщался с соотечественником Марселу, выступающему за мадридцев, и поделился желанием вернуться в Испанию.

Со стороны «Реала» также есть интерес к футбольной суперзвезде. Однако отец игрока продолжает опровергать эту информацию.

Стоит отметить, что до транфера в «ПСЖ» Неймар играл за «Барселону».

Ранее Неймара дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитров.