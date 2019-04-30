Неймар хочет перебраться «Реал»
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет выступать за «Реал», передает «Советский спорт».
Как сообщил журналист El Chiringuito TV Эдуардо Инда, форвард пообщался с соотечественником Марселу, выступающему за мадридцев, и поделился желанием вернуться в Испанию.
Со стороны «Реала» также есть интерес к футбольной суперзвезде. Однако отец игрока продолжает опровергать эту информацию.
Стоит отметить, что до транфера в «ПСЖ» Неймар играл за «Барселону».
Ранее Неймара дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитров.