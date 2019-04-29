Суперкубок Испании сменит формат

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Королевская испанская футбольная федерация утвердила новый формат Суперкубка страны, передает «Советский спорт».

На официальном сайте организации сообщается, что турнир 2020 года будет проходить зимой в формате «Финала четырех». В нем примут участие клуб-чемпион Испании, вице-чемпион, обладатель и финалист Кубка страны.

В первом полуфинале сыграют чемпион и финалист Кубка, во втором — обладатель Кубка и вице-чемпион.

Если совпадут одна команда или больше, в Суперкубке примут участие клубы, занявшие наиболее высокие места в чемпионате страны.

Первый такой Суперкубок пройдет с 1 по 12 января. Точное место проведения пока неизвестно.

В турнире примут участие «Барселона», «Атлетико», «Валенсия» и «Реал».

Ранее сообщалось, что Суперкубок Испании может сменить прописку.