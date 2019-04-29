Российская самбистка сломала в драке нос сопернице
Массовая драка спортсменок случилась на международном турнире по самбо, передает «Советский спорт».
Турнир проходит во Владивостоке.
Как сообщает портал VL.ru, потасовка случилась после поединка за бронзу среди женщин в весовой категории до 56 килограммов — победу над Ольгой Вициной одержала Юлия Литвинцева. Как призналась атлетка, после боя Вицина ударила ее исподтишка. Позже в драку вмешался и молодой человек Вициной. Самбисток пришлось разнимать зрителям.
В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа. Обе спортсменки уже отстранены от соревнований.