Российская самбистка сломала в драке нос сопернице

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Массовая драка спортсменок случилась на международном турнире по самбо, передает «Советский спорт».

Турнир проходит во Владивостоке.

Как сообщает портал VL.ru, потасовка случилась после поединка за бронзу среди женщин в весовой категории до 56 килограммов — победу над Ольгой Вициной одержала Юлия Литвинцева. Как призналась атлетка, после боя Вицина ударила ее исподтишка. Позже в драку вмешался и молодой человек Вициной. Самбисток пришлось разнимать зрителям.

В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа. Обе спортсменки уже отстранены от соревнований.

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