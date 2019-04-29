Чемпион Bellator: со мной говорил бог, во мне больше нет инстинкта убийцы

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После ничьей на турнире Bellator 220 в поединке против Джона Фитча чемпион организации в полусреднем весе Рори Макдональд заявил, что в нем больше нет стремления причинять людям боль, передает «Советский спорт».

Связано это с тем, что атлет, по его словам, стал разговаривать с богом.

«Не знаю, что происходит. Мне сложно нажать на курок. Во мне больше нет инстинкта убийцы. Мне тяжело это объяснить, но во мне есть сомнения. Это было не лучшее мое выступление.

Бог изменил мой дух и мое сердце. Не знаю, если ли во мне прежнее стремление причинять людям боль. Бог что-то готовит для меня, и я знаю это. Он говорил со мной сегодня. Это совершенно иные чувства», — приводит слова Макдональда MMAJunkie.

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