Шарапову включили в пул допинг-тестирования на 2019 год

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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова вошла в пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса (ITF) на 2019 год, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы организации, на этот год в пул включили 249 спортсменов. Самое большое количество атлетов из США — 28 человек, включая сестер Серену и Винус Уильямс. От России представлены 13 теннисистов, а именно Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян, Дарья Касаткина, Карен Хачанов, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Даниил Медведев, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Евгения Родина и Андрей Рублев.

В марте 2016 года в анализах Шараповой был найден мельдоний, из-за чего она получила дисквалификацию на 15 месяцев.

Ранее Медведев одержал победу над японцем Кэя Нисикори в полуфинале теннисного турнира в Барселоне.