Фигуристка Ильиных назвала своего главного хейтера

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Российская фигуристка Елена Ильиных поделилась мнением о хейтерах, передает TeamRussia.

Она отметила, что ее мало волнует мнение чужих людей. Зато фигуристка прислушивается к мнению мамы, которая, по ее словам, может поругать хуже любого хейтера.

«У меня их нет. Или я просто не замечаю. Я в целом стараюсь негативную энергию от себя убирать, а мой главный хейтер – моя мама.

Мама, несмотря ни какие мои заслуги, всегда заставляла меня быть в тонусе. И до сих пор может поругать меня строже любого хейтера. А вообще, я не вижу смысла обращать внимание на мнение чужих людей, если только это не тренер, партнер, судья или кто-то из приглашенных специалистов», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Ильиных поддерживает Медведеву в ее увлечении вегетарианством.