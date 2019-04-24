«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» и вернул лидерство в АПЛ

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«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Англии, передает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бернарду Силва и Лерой Зане.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), обойдя «Ливерпуль» (88 баллов). «Манчестер Юнайтед» (64) располагается на шестой строчке.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:2

Голы: 0:1 — Силва, 54; 0:2 — Зане, 66.