«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» и вернул лидерство в АПЛ
«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Англии, передает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бернарду Силва и Лерой Зане.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), обойдя «Ливерпуль» (88 баллов). «Манчестер Юнайтед» (64) располагается на шестой строчке.
Англия. Премьер-лига. 31-й тур
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:2
Голы: 0:1 — Силва, 54; 0:2 — Зане, 66.