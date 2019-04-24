Суд вынес приговор экс-президенту «Барселоны» по делу об отмывании денег

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Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель оправдан по делу об отмывании денег, передает «Советский спорт».

Росель, его жена и еще четыре человека обвинялись в мошенничестве на €20 млн при оформлении спонсорских соглашений и контрактов на телеправа в Бразилии. Прокуратура требовала посадить экс-президента каталонского клуба на шесть лет, но Национальный суд Испании не убедили доказательства обвинения.

Отмечается, что бывший функционер провел под стражей два почти под стражей.

Ранее сообщалось, что экс-президента «Барселоны» выпустили из тюрьмы.