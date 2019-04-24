Фигуристы Соловьев и Ильина планируют создать танцевальный дуэт

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Олимпийский чемпион 2014 Дмитрий Соловьев, выступавший в танцах на льду с Екатериной Бобровой, рассказал о возможной новой партнерше, передает РИА «Новости».

Фигурист отметил, что он и победительница Игр-2014 Елена Ильина обсуждали создание танцевального дуэта для выступления на профессиональных соревнованиях.

Соловьев также высказался относительно слухов о завершении карьеры Ильиной. Он подчеркнул, что она возмущена распространившейся неверной информацией.

Ранее олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова прокомментировала то, что ее включили в Зал славы фигурного катания.