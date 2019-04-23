Мотогонщик выжил после падения с 15-метровой скалы

<img src="">

Мотоциклист из Великобритании Эдриан Оуэн упал с 15-метровой скалы и выжил, передает «Советский спорт».

Падение произошло по банальной причине: Оуэн просто не справился с управлением, в результате чего его занесло — атлет в результате падения сломал запястье, колено и челюсть.

«Мне очень повезло, что я выжил. Хотел поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинский персонал и всех, кто помог мне выжить», — цитирует спортсмена Daily Mail.

Оуэн доставлили в больницу на вертолете.

Ранее клуб НХЛ убрал статую певицы из-за ее расистских песен.