Мотогонщик выжил после падения с 15-метровой скалы
Мотоциклист из Великобритании Эдриан Оуэн упал с 15-метровой скалы и выжил, передает «Советский спорт».
Падение произошло по банальной причине: Оуэн просто не справился с управлением, в результате чего его занесло — атлет в результате падения сломал запястье, колено и челюсть.
«Мне очень повезло, что я выжил. Хотел поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинский персонал и всех, кто помог мне выжить», — цитирует спортсмена Daily Mail.
Оуэн доставлили в больницу на вертолете.
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