«Челси» не сумел обыграть «Бернли» в АПЛ
В матче 35-го тура Английской премьер-лиги «Челси» дома разошелся миром с «Бернли», передает «Советский спорт».
Встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 2:2.
«Челси» набрал 67 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице, подвинув на пятую строчку «Арсенал». «Бернли» же с 40 баллами идет 15-м.
Чемпионат Англии. 35-й тур
«Челси» — «Бернли» — 2:2
Голы: 0:1 – Хендрик – 8, 1:1 – Канте – 12, 2:1 – Игуаин – 14, 2:2 – Барнс – 24.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее экс-игрок «Ювентуса» посчитал присутствие Роналду вредящим команде.