Гол Гулиева помог «Спартаку» переиграть «Енисей»

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Московский «Спартак» одолел красноярский «Енисей» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый гол оформил Николай Рассказов, для которого это стал первым в карьере в стане красно-белых. Аяз Гулиев, который избил на улице американского гражданина, удвоил преимущество столичного клуба, также впервые отличившись за команду.

Таким образом, в активе «Спартака» теперь 38 очков и пятое место в турнирной таблице чемпионата России, в то время как «Енисей» продолжает занимать 16-ю строчку с 13 очками.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» призывают Глушакова покинуть клуб.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур

«Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Рассказов, 45+1, 2:0 — Гулиев, 83.