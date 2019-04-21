Неизвестный избил подростка из-за его любви к «Локомотиву»
Неизвестный человек избил подростка в Вологде из-за любви последнего к футбольному клубу «Локомотив», сообщает «Советский спорт».
Видео избиения появилось на одном из You-Tube каналом. На записи видно, как молодой человек бьет подростка, который лежит на земле, руками и ногами. При этом жертва не сопротивляется, только старается закрыть голову руками.
В конце нападавший произнес фразу «Добро пожаловать в Ад».
«Вчера нам поступило это видео, в ходе мониторинга данная информация была выявлена. По данному факту была зарегистрирована информация и назначена служебная проверка. Вчера вечером был установлен ряд граждан, которые причастны к размещению и участвовали на данной видеозаписи», — цитирует представителя УМВД России по Вологодской области канал «Звезда».
Ранее сообщалось, что драка футболистов «Зенита» и «Краснодара» попала на видео.