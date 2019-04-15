«ПСЖ» пожелал мужества тушащим Нотр-Дам пожарным

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Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» прокомментировала пожар в Нотр-Дам-де-Пари, передает «Советский спорт».

«Ужасные кадры Собора Парижской Богоматери, один из самых красивых памятников нашего города в огне. Мужества всем, кто мобилизован для тушения этого пожара», — говорится в сообщении «ПСЖ», опубликованном в твиттере.

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Причины возгорания Нотр-Дам-де-Пари пока неизвестны. На месте работают пожарные команды. Вокруг здания создан периметр безопасности. В результате пожара полностью обрушились крыша, шпиль и часы.

Ранее легенда английского футбола отреагировал на пожар в Нотр-Дам-де-Пари.