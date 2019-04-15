Легенда английского футбола отреагировал на пожар в Нотр-Дам-де-Пари
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери, передает «Советский спорт».
«О, нет», — написал легенда английского футбола в твиттере.
Причины возгорания Нотр-Дам-де-Пари пока неизвестны. На месте работают пожарные команды. Вокруг здания создан периметр безопасности. В результате пожара полностью обрушились крыша, шпиль и часы.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
Oh no. https://t.co/KHUIAYQ49K— Gary Lineker (@GaryLineker) 15 апреля 2019 г.