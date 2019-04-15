Плющенко рассказал об истериках экс-ученицы Тутберидзе

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о поведении фигуристки Анастасии Таракановой, покинувшей его академию.

«Настя не смогла, на мой взгляд, перестроиться. Я просил ее не психовать на льду, но она срывалась. Что-то не получается, и она начинает кричать и плакать, устраивать истерики. Я ей объяснял, что если она будет продолжать так же относиться к тренировочному процессу, мы будем вынуждены расстаться», — цитирует Плющенко РИА «Новости».

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Бывший фигурист отметил, что после очередного срыва он принял решение пообщаться с родителями спортсменки на тему смены тренера.

Плющенко добавил, что Тараканова смогла на некоторое время поменять свое поведение, однако во время работы над усложнением программы она снова срывалась.

«Тараканова пробовала заходить на тот же аксель, но делала восемь одинарных прыжков и начинала плакать. На это все смотрят другие дети группы, и это при том, что Тараканова у нас была лидером. После неоднократных бесед мы решили расстаться», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Бронзовый призер Финала юниорского Гран-при сезона-2017/18 Тараканова ушла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.